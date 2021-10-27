Украинская легкоатлетка Магучих рассказала, как познакомилась с Ласицкене

Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала, как познакомилась с российской коллегой Марией Ласицкене. Интервью 20-летней спортсменки было опубликовано на YouTube-канале «Бегущий банкир».

Я с ней познакомилась в 2018 году на этапе «Бриллиантовой лиги». Она была топовой спортсменкой, приезжала на старт — и все знали, что она топ. Пятьдесят подряд соревнований она выиграла. Естественно, её знали. Мы с ней познакомились потом уже на коммерциях, — сказала Магучих.

Во время Олимпийских игр в Токио Магучих была затравлена украинскими болельщиками за фото с Ласицкене. После того как 7 августа она стала обладательницей бронзы, а российская соперница Мария Ласицкене завоевала золотую награду, девушки обнялись и сделали совместный снимок.

Украинские националисты тут же набросились на соотечественницу с критикой. Затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины.