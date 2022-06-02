Ударившийся головой об лёд фигурист Семененко назвал причину падения Ударившийся головой об лёд фигурист Семененко заявил, что упал из-за разметки на ледовой площадке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Евгений Семененко

Фигурист Евгений Семененко, получивший травму головы на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, рассказал о причинах падения, которое привело к повреждению, сообщает РИА Новости. По словам спортсмена, инцидент связан с разметкой на льду.

Почти всегда на ледовой площадке есть две синие и одна красная линия — разметка. После синих линий всегда есть участок, где чаще всего исполняются сложные элементы, а в тот раз этого участка не было. При заходе на прыжок, когда я проезжал красную линию, понял, что места для тулупа не хватает, и прыжок придётся на сидящих зрителей. Ну, и принял решение закруглить дугу на тулуп, из-за этого изменился наклон, а из-за наклона — собственно, такое падение, — заявил Семененко.

Фигурист также отметил, что никого не винит в произошедшем и считает своё падение несчастным случаем. По словам Семененко, уголовное дело было закрыто, а сам он написал заявление об отсутствии претензий к организаторам шоу.

25 апреля сообщалось, что Семененко вернулся из больницы домой. Спортсмен находился в стационаре с 16 апреля.

В результате инцидента Семененко получил сотрясение мозга. При попытке исполнить четверной прыжок в показательном номере он упал и ударился головой об лёд. Сразу после падения фигурист несколько раз попытался встать на ноги самостоятельно, но не мог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.