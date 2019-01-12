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У биатлониста из России отобрали бронзу в спринте

Эдуард Латыпов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдуард Латыпов

спорт [ версия для печати ]

Российского биатлониста Эдуарда Латыпова лишили бронзовой награды, которую он завоевал в спринте 11 января 2019 года на четвёртом этапе Кубка IBU.

Россиянину пришлось отдать награду из-за корректировки времени. Он опустился на четвёртую строчку в итоговой таблице гонки, пропустив вперёд норвежца Йоханнеса Дале.

Во время гонки на трассу упало дерево, из-за чего время девяти спортсменов, включая Дале, было скорректировано на 15 секунд. Результаты победителя и обладателя серебра — россиян Александра Поварницына и Никиты Поршнева оставили без изменений.

Как писал News.ru, Логинов проиграл пасьют на этапе Кубка мира.


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