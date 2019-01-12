У биатлониста из России отобрали бронзу в спринте

https://news.ru/storage/news/2670ec851fcbb2973a78c41bc1f87e33/a40087f3-1f95-4683-ad2e-c545658bc78e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдуард Латыпов

Российского биатлониста Эдуарда Латыпова лишили бронзовой награды, которую он завоевал в спринте 11 января 2019 года на четвёртом этапе Кубка IBU.

Россиянину пришлось отдать награду из-за корректировки времени. Он опустился на четвёртую строчку в итоговой таблице гонки, пропустив вперёд норвежца Йоханнеса Дале.

Во время гонки на трассу упало дерево, из-за чего время девяти спортсменов, включая Дале, было скорректировано на 15 секунд. Результаты победителя и обладателя серебра — россиян Александра Поварницына и Никиты Поршнева оставили без изменений.

Как писал News.ru, Логинов проиграл пасьют на этапе Кубка мира.