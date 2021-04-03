Трусовой посоветовали обратиться к психологу

https://static.news.ru/photo/ffdaeee0-17a7-11ea-bf4f-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российская фигуристка Аделина Сотникова, ставшая олимпийской чемпионкой в 2014 году, рассказала, что Александре Трусовой на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме не хватило спокойствия и уравновешенности.

Сотникова отметила, что Трусова прыгает четверные без разминки, но их запрещено использовать во время короткой программы.

Тройные Саше, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается, — подчеркнула фигуристка.

Она отметила, что всё дело в психологии и вообще на льду «всё идёт от головы». Именно из-за несобранности и излишней эмоциональности Трусова могла провалить короткую программу, уверена её коллега, пишет «Спорт-Экспресс» .

Нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом, — добавила Сотникова.

Александра Трусова уехала с чемпионата мира с бронзовой медалью. При этом перед произвольной программой она была лишь на 12-м месте. До этого она занимала третье место в чемпионате страны и дважды выигрывала на этапах Кубка России.

Ранее NEWS.ru писал, что тренер Трусовой Евгений Плющенко пообещал кирдык всем, когда у неё получится пять четверных.