Трусовой посоветовали обратиться к психологу

Российская фигуристка Аделина Сотникова, ставшая олимпийской чемпионкой в 2014 году, рассказала, что Александре Трусовой на ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме не хватило спокойствия и уравновешенности.
Сотникова отметила, что Трусова прыгает четверные без разминки, но их запрещено использовать во время короткой программы.
Тройные Саше, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе всё по-другому ощущается, — подчеркнула фигуристка.
Она отметила, что всё дело в психологии и вообще на льду «всё идёт от головы». Именно из-за несобранности и излишней эмоциональности Трусова могла провалить короткую программу, уверена её коллега, пишет
Нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом, — добавила Сотникова.
Александра Трусова уехала с чемпионата мира с бронзовой медалью. При этом перед произвольной программой она была лишь на 12-м месте. До этого она занимала третье место в чемпионате страны и дважды выигрывала на этапах Кубка России.
Ранее NEWS.ru писал, что тренер Трусовой Евгений Плющенко пообещал кирдык всем, когда у неё получится пять четверных.