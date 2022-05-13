Тренер «Локомотива» назвал «обезьяной» темнокожую волейболистку «Уралочки» Тренер «Локомотива» Воронков назвал «обезьяной» темнокожую волейболистку «Уралочки»

Андрей Воронков / Фото Егор Алеев/ТАСС

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков во время пятого матча чемпионата России с «Уралочкой» оскорбил игрока соперника кубинку Аиламу Монталво. Используя тайм-аут, Воронков обратился к своей блокирующей Валерии Зайцевой и расистским выражением охарактеризовал её визави из Кубы. Фраза попала в прямой эфир.

Внимательно, концентрация! Упускаем их, даём им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну? — сказал Воронков в перерыве.

Монталво является единственной темнокожей волейболисткой в составах обеих команд. На факт неуважительного отношения к спортсменке указали в пресс-службе «Уралочки», призвав Воронкова принести извинения.

Андрею Геннадьевичу стоит принести публичные извинения, — говорится в сообщении в официальной группе екатеринбургского клуба во «Вконтакте».

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» завершилась победой калининградского клуба, который впервые в истории стал чемпионом России.

Ранее американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения Белал Мухаммад подвергся расистским оскорблениям во время поединка с соотечественником Стивеном Томпсоном на турнире UFC Vegas 45, который прошёл 18 декабря в Лас-Вегасе.