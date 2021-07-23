Трамп заявил, что Олимпиада «испортилась»

Олимпийские игры «испортились», поскольку теперь мужчины и женщины там соревнуются вместе. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп во время выступления в Аризоне. Его слова приводит РИА Новости.

Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте. Очень скоро — мне очень не нравится это говорить — вы не увидите соревнующихся женщин... Они отбирают ваши права! Это движение за права женщин, такого позволять нельзя! Они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились, — заявил Трамп.