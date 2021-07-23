Трамп заявил о потере энергонезависимости США

США проводят переговоры с ОПЕК и Россией из-за того, что лишились независимости от поставок энергоносителей из других стран. Об этом заявил на митинге в Фениксе, штат Аризона, экс-президент страны Дональд Трамп. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Трампа, два месяца назад страна была энергонезависима, но теперь потеряла этот статус.

Теперь мы больше не энергонезависимы. Я видел, что мы теперь снова проводим переговоры с ОПЕК. Прямо сейчас они снова проводят переговоры с ОПЕК и Россией. <...> У нас было столько нефти, что мы не знали, что с ней делать, — заявил Трамп.

Трамп уже неоднократно высказывался о том, что действия администрации Джо байдена приведут к зависимости США от поставок энергоносителей из других стран. В частности, экс-лидер страны обращал внимание, что его сменщик на посту главы государства в начале 2021 года ввёл мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

Ранее Дональд Трамп похвалил Гитлера за «удачную» политику.