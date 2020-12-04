Трамп с оговорками подписал антидопинговый «акт Родченкова»

https://static.news.ru/photo/260a43b2-369d-11eb-879f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом антидопинговый «акт Родченкова». По словам хозяина Белого дома, его сомнения вызвала норма закона, которая требует от правоохранительных органов делиться информацией с Антидопинговым агентством США, что может поставить под угрозу ход уголовных расследований.

Трамп пояснил, что всей информацией делиться не готов, поскольку полное её раскрытие может повредить национальной безопасности, сообщает Белый дом.

Подписанный Трампом документ позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Наказанием для тренеров, агентов, менеджеров и представителей государственных учреждений может стать штраф до $1 млн и арест до десяти лет. Наказание спортсменам вынесет Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее NEWS.ru сообщал, что WADA раскритиковало принятый в США «акт Родченкова». По мнению организации, экстерриториальность этого закона подорвёт борьбу с допингом во всём мире. В агентстве отметили, что раньше ни одна страна не заявляла об уголовной юрисдикции в отношении правонарушений, связанных с применением допинга, которые имели место за пределами её национальных границ.