«Арсенал» ищет бросившего бутылку в игрока фаната

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Деле Алли

Руководство «Арсенала» после домашнего матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» запросило видеозаписи со стадиона, чтобы найти болельщика, который бросил на поле пластиковую бутылку, сообщает Shropshire Star. Бутылка попала в голову футболисту Деле Алли.

Алли не пострадал. Инцидент прокомментировал главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«Я видел это, и повезло, что ничего серьёзного не произошло. Мы играем в дерби, и мы ненавидим друг друга в хорошем смысле, но плохо, когда вы причиняете вред сопернику или другим людям», — сказал он The Guardian.

Специалист добавил, что уважает болельщиков «Арсенала» и надеется, что руководство клуба примет меры по поиску отличившегося фаната.

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Как писал News.ru, бросивший на поле кожуру от банана фанат арестован.