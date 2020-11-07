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«Прямо смешно»: Телеведущая Орзул отреагировала на интимное видео Дзюбы

16:09, 08 ноября 2020 606
Мария Орзул Мария Орзул Фото: mashaorzul/instagram.com

Неизвестные выложили в Сеть видеоролик, на котором человек, по всей видимости являющийся нападающим «Зенита» и сборной России по футболу Артёмом Дзюбой, занимается самоудовлетворением на кровати. На этот скандал отреагировала Мария Орзул.

В нашумевшем ролике можно услышать работающий телевизор и голос Орзул. Журналистка ведёт репортаж о хоккейном матче.

Издание «Подъём» попросило прокомментировать инцидент телеведущую Марию Орзул. Девушке в прошлом приписывали роман с Дзюбой.

Мне удивительно, то есть прямо смешно. А я причём здесь? Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся, — заявила Орзул.

Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram. Он не отвечает на телефонные звонки и сообщения в соцсетях от журналистов.

Как передавал NEWS.ru, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не будет вызывать Дзюбу на ноябрьский сбор национальной команды. Наставник сборной заявил, что хочет оградить футболиста от негатива и давления.

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