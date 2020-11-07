«Прямо смешно»: Телеведущая Орзул отреагировала на интимное видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/e732b2c8-21c5-11eb-9638-fa163e074e61_660.jpg Мария Орзул Фото: mashaorzul/instagram.com

Неизвестные выложили в Сеть видеоролик, на котором человек, по всей видимости являющийся нападающим «Зенита» и сборной России по футболу Артёмом Дзюбой, занимается самоудовлетворением на кровати. На этот скандал отреагировала Мария Орзул.

В нашумевшем ролике можно услышать работающий телевизор и голос Орзул. Журналистка ведёт репортаж о хоккейном матче.

Издание «Подъём» попросило прокомментировать инцидент телеведущую Марию Орзул. Девушке в прошлом приписывали роман с Дзюбой.

Мне удивительно, то есть прямо смешно. А я причём здесь? Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся, — заявила Орзул.

Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram. Он не отвечает на телефонные звонки и сообщения в соцсетях от журналистов.

Как передавал NEWS.ru, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не будет вызывать Дзюбу на ноябрьский сбор национальной команды. Наставник сборной заявил, что хочет оградить футболиста от негатива и давления.