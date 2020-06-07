Тарасова: отец плакал, когда отобрали звание заслуженного тренера СССР

https://static.news.ru/photo/28a58a2c-a981-11ea-bfcf-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тарасов Фото: Alexandr Yakovlev/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о том, как её отец, легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, отреагировал на то, что у него отобрали звание заслуженного тренера СССР.

Тарасова поделилась историей, как в 1969 году во время матча со «Спартаком» он увёл команду со льда из-за судейской несправедливости. Она отметила, что тогда Тарасов спокойно отреагировал на критику со стороны разъярённых болельщиков.

А продолжение истории было ещё более печальным — у папы отобрали звание заслуженного тренера СССР. Вот это он уже не смог перенести. Это было предательство. И он плакал, — цитирует Тарасову BB.lv.

Тарасов умер в возрасте 76 лет в 1995 году. Его знают по работе в ЦСКА и сборной СССР. Под его руководством сборная СССР по хоккею трижды выигрывала Олимпийские игры, девять раз подряд была чемпионом мира. В 1974 году советский тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто (Канада). Также в 1997 году был введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что её отца, тренера Анатолия Тарасова, уважали в США больше. Она отметила, что её отца в США помнят больше, чем в России. Тренер вспомнила, как отец выступал в США с лекцией перед канадскими профессиональными хоккеистами, писал NEWS.ru.