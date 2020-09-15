Стратегию развития лёгкой атлетики начали разрабатывать в России

https://static.news.ru/photo/c88b01f6-f75c-11ea-8c33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приступили к разработке проекта стратегии развития и популяризации этого вида спорта в России. Контрольные точки проекта — 2024-ый, 2028-ой и 2032 годы.

Документ после его утверждения станет стратегическим видением и основой для работы по всем ключевым направлениям развития лёгкой атлетики в России, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ВФЛА.

В федерации ждут предложений по разработке проекта до 1 октября. Они должны касаться организации работы президиума, комитетов и комиссий, функционала штатных сотрудников, усиления роли спортсменов. В числе основных направлений проекта — профессиональная лёгкая атлетика и массовая, антидопинговая политика и развитие региональных федераций.

Как писал NEWS.ru, Всероссийская федерация лёгкой атлетики погасила задолженность в размере $6,31 млн перед World Athletics. Об этом рассказал президент ВФЛА Евгений Юрченко. $5 млн пошли в счёт оплаты штрафа, наложенного на федерацию за причастность к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко, остальные средства — компенсация издержек. Юрченко подчеркнул, что исполнение обязательств ВФЛА было бы невозможным без «главенствующей роли Министерства спорта РФ».