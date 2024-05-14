Стало известно, может ли дисквалифицированная Валиева выступать в шоу Навки Юрист Анцелиович: Валиева может принимать участие в коммерческом шоу Навки

Дисквалифицированная российская фигуристка Камила Валиева может принимать участие в коммерческих шоу, заявила NEWS.ru спортивный юрист Анна Анцелиович. Она отметила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не распространяет действия своих правил на такие мероприятия.

Участие в коммерческих шоу, где нет участия государства, например, Министерства спорта, Департамента спорта Москвы и иных госорганизаций, либо если в качестве соорганизаторов не выступает Федерация фигурного катания на коньках, то в таких мероприятиях Валиева может принимать участие. Никаких последствий быть не может. WADA не распространяет действия своих правил на такие шоу, — заявила Анцелиович.

Юрист выразила надежду, что команда Валиевой внимательно ознакомились со всеми правилами и понимает возможные риски.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что в истории с допингом Валиевой не было злого умысла. Он считает произошедшую ситуацию «раздолбайством».