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Стадион СК «Олимпийский» закрыт на ремонт

Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Стадион спорткомплекса «Олимпийский» закрыт из-за проведения капремонта. Отменены в связи с этим все спортивные группы, закрыт ТЦ «Новый Колизей», не работает книжная ярмарка.

Сейчас идёт подготовка к реконструкции спорткомплекса, после которого стадион сохранит свою спортивную функцию. В новом «Олимпийском» откроются плавательный и прыжковый бассейны, оздоровительно-реабилитационный комплекс, заработают гимнастические залы, аквапарк, крытый каток, появится центр экстремального спорта, сообщается на сайте столичной мэрии.

После ремонта будут работать многозальный кинотеатр, концертный зал, центр выставок и конференций и многие другие отделения.

Ранее News.ru сообщал, что в сентябре на сцене СК «Олимпийский» выступили Елена Темникова, Баста, Matrang, Mot и другие. Это не просто очередной концерт, это была благотворительная акция, организованная фондом «Спаси жизнь» из Петропавловска-Камчатского.


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