В Союзе ММА России осудили отстранение отечественных бойцов от турниров

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин осудил решение Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) отстранить российских бойцов от международных соревнований. По его мнению, данный шаг является несправедливым по отношению к спортсменам, которые годами готовились к выступлениям, сообщает пресс-служба Союза ММА России.

Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип «спорт вне политики». Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире. Сборная, которая восемь лет подряд занимала первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, лишена возможности доказать своё лидерство. Ребята, которые годами шли к этому, несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях, — заявил Габдуллин.

Ближайшим стартом для бойцов является Кубок мира по ММА, который пройдёт с 8 по 12 марта в Бахрейне. В четвертьфинале турнира сборная России должна была провести матчевую встречу с командой Ирландии.

Ранее руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключило московский ФК «Спартак» из числа участников плей-офф Лиги Европы. Кроме того, ни один российский клуб не сможет принять участие в международных матчах под эгидой этой организации. Аналогичное решение по отношению к сборной России вынесла Международная федерация футбола (ФИФА).