Союз биатлонистов России погасил большую часть долга перед IBU

https://static.news.ru/photo/58e98402-f771-11ea-af39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть долга Союза биатлонистов России (СБР) перед Международным союзом биатлонистов (IBU) погашена. Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров. Компенсация расходов — одно из 12 условий восстановления полноправного членства СБР в IBU, которое было ограничено в конце 2017 года.

Большая часть имеющегося на сегодняшний день долга погашена. Сложность ситуации в том, что окончательная величина долга СБР не может быть зафиксирована до тех пор, пока не закончено антидопинговое расследование, касающееся наших спортсменов. По сути, на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование — растут издержки, — цитирует пресс-служба Майгурова.

Онлайн-конференция рабочей группы по восстановлению статуса СБР в IBU состоялась 15 сентября. На заседании были представлены новые участники этой группы: вице-президент IBU Иржи Гамза (Чехия), член исполкома IBU Макс Кобб (США), генсек IBU Никлас Карлссон (Швеция) и руководитель подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне Грег Маккенна (Великобритания).

Как писал NEWS.ru, состав сборной РФ по биатлону на первые этапы Кубка мира (КМ) в новом сезоне сформируют из спортсменов, находящихся на централизованной подготовке, заявил Виктор Майгуров. Он добавил, что список лыжников детально утвердит правление СБР по итогам совещания тренеров. По его мнению, особых дискуссий по поводу спортсменов среди наставников не ожидается. Он выразил надежду, что руководство СБР примет соответствующее решение, опираясь на мнение совета тренеров.