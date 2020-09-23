«Совсем ку-ку?»: Плющенко отреагировал на переписку Рудковской с Загитовой

https://static.news.ru/photo/1c1335fe-fd99-11ea-a11e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на публикацию командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки супруги экс-фигуриста Яны Рудковской с победительницей Игр Алиной Загитовой.

Накануне штаб Тутберидзе выложил в сторис в социальной сети Instagram сообщения, в которых Рудковская приглашала фигуристку в академию супруга.

Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб (штаб Тутберидзе. — NEWS.ru), Вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия! — написал спортсмен в сторис своего аккаунта в соцсети Instagram.

instagram.com/plushenkoofficial

Накануне двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее. Сейчас Медведева находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская отреагировала на публикацию слитой переписки с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, в которой она сообщала, что тренер Евгений Плющенко очень ждёт спортсменку в своей академии.

Она пояснила, что её слова были неверно трактованы и вырваны из общего контекста. Продюсер добавила, что Загитова в 2019 году общалась с ней на тему возможного перехода к Плющенко, однако в итоге решила остаться в команде Тутберидзе.