Составы команд матча «Локомотив» — «Химки» объявил Николай Дроздов

https://static.news.ru/photo/c69de69a-0636-11eb-a502-fa163e074e61_660.jpg Николай Дроздов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

4 октября составы команд перед началом матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) объявлял телеведущий, учёный-зоолог и биогеограф Николай Дроздов. Сегодняшний матч «Локомотив» — «Химки» проходит в День защиты животных.

На площади перед «РЖД-Ареной» также была организована фотовыставка под названием «Дарящие надежду», которая посвящена проблеме бездомных животных. В её создании приняли участие футболисты и представители тренерского штаба «Локомотива». На основе фотографий был создан календарь на 2021 год, деньги от продажи которого пойдут в благотворительный фонд.

Ранее NEWS.ru писал, что в матче 10-го тура чемпионата РПЛ московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью — 1:1.