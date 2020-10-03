Составы команд матча «Локомотив» — «Химки» объявил Николай Дроздов

4 октября составы команд перед началом матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) объявлял телеведущий, учёный-зоолог и биогеограф Николай Дроздов. Сегодняшний матч «Локомотив» — «Химки» проходит в День защиты животных.
На площади перед «РЖД-Ареной» также была организована фотовыставка под названием «Дарящие надежду», которая посвящена проблеме бездомных животных. В её создании приняли участие футболисты и представители тренерского штаба «Локомотива». На основе фотографий был создан календарь на 2021 год, деньги от продажи которого пойдут в благотворительный фонд.
Ранее NEWS.ru писал, что в матче 10-го тура чемпионата РПЛ московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью — 1:1.
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