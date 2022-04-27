Собака загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи Участницу детского первенства по шахматам в Сочи загрызли собаки

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В Сочи собака загрызла 12-летнюю участницу детского первенства России по шахматам, сообщается на сайте Федерации шахмат РФ (ФШР). На турнир она приехала вместе с мамой. Вечером девочка решила прогуляться и покормить бездомную собаку с щенятами на заброшенной стройке. Её тело было найдено спустя час со следами укусов. Соревнования пришлось досрочно остановить.

В связи с трагической гибелью участницы первенства России по шахматам <...> Федерация шахмат России объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося, — говорится в заявлении ФШР.

Школьница приехала на турнир вместе с мамой, они остановились в оздоровительно-образовательном центре «Илона», расположенном в курортном микрорайоне Лоо Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «112». Вечером шахматистка решила прогуляться и покормить бездомную собаку с щенятами и пробралась на заброшенную стройку через дыру в заборе. Спустя час её тело со следами укосов обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.

Прокуратура Краснодарского края уже начала проверку по данному факту. Уточняется, что на девочку напала овчарка.

17 апреля в Башкирии собаки загрызли четырёхлетнего ребёнка. Трагедия произошла в деревне Сафарово Учалинского района. Когда мальчик катался около дома на велосипеде, на него накинулась стая собак. Ребёнок погиб мгновенно. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».