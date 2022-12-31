Собака сорвала кубок мира по горнолыжному спорту в Италии

Фото: Roberto Tommasini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собака сорвала кубок мира по горнолыжному спорту в итальянском Бормио. Она выбежала на трассу для спортсменов и убегала от всех, кто пытался ее поймать.

Пока организаторы старались выловить пса, он устроил свой спуск. На кадрах видно, как собака на полной скорости скатывается на лапах вниз, а спортсмены в это время стоят и со смехом следят за выступлением животного. В итоге пес убежал.

Ранее собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт прямо во время охоты в Миллеровском районе Ростовской области. Питомцы сутки согревали 72-летнего мужчину на морозе до прихода спасателей. Мужчина пролежал в лесу с 21 до 22 декабря.

В департаменте подчеркнули, что одна из собак была сильно ранена. Предположительно, ей пришлось сразиться с диким зверем, однако хозяин был невредим.

В Приморье ранее спасли пятерых охотников с тремя собаками. По информации сотрудников экстренных служб, эвакуация проходила с помощью вертолета: из-за отсутствия вертолетной площадки компанию спасали с помощью специальной корзины.