Слуцкая рассказала о трагедии Туктамышевой

https://news.ru/storage/news/c85cb26ebab5fae18273a6cd558c640b/58b023b8-9816-4548-9282-e6c55716289c_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Ирина Слуцкая

Бывшая фигуристка, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала пропуск чемпионата России в Саранске фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Туктамышеву искренне жаль. Для неё непопадание на чемпионат Европы — настоящая трагедия. Лиза вернулась на высокий уровень, но болезнь спутала все карты. Теперь главное, чтобы эта ситуация её не надломила», — приводит слова Слуцкой пресс-служба Олимпийского комитета России.

Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.

Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).

Туктамышева начнёт подготовку к чемпионату мира, писал News.ru.