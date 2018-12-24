Слуцкая рассказала о трагедии Туктамышевой

Бывшая фигуристка, призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала пропуск чемпионата России в Саранске фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.
«Туктамышеву искренне жаль. Для неё непопадание на чемпионат Европы — настоящая трагедия. Лиза вернулась на высокий уровень, но болезнь спутала все карты. Теперь главное, чтобы эта ситуация её не надломила», — приводит слова Слуцкой пресс-служба Олимпийского комитета России.
Из-за пропуска первенства страны Туктамышева не сможет выступить на чемпионате Европы. В составе женской команды в Минск отправятся Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. Туктамышева должна будет стартовать на Универсиаде в Красноярске.
Ранее россиянка стала третьей в финале Гран-при в Ванкувере. Она уступила японке Рике Кихире и соотечественнице Загитовой. Туктамышева — единственная взрослая спортсменка в России, которая включает в свои программы тройной аксель (самый сложный и дорогой прыжок в женском фигурном катании).
Туктамышева начнёт подготовку к чемпионату мира, писал News.ru.