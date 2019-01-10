Словацкий футболист захотел в «Спартак»

Словацкий полузащитник английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Кристиан Герц заявил, что был бы не против стать игроком московского «Спартака».
«Я хотел бы стать игроком „Спартака“ — великий клуб», — цитирует Герца SportAktuality.
Футболист отметил, что слышал об интересе со стороны «красно-белых» и читал об этом в Интернете. Но ничего более конкретного спортсмен сказать не может.
Словацкий 20-летний спортсмен выступает в текущем сезоне за «ДАК 1904» на правах аренды, сыграв 25 матчей и отметившись тремя голами. По данным портала Transfermarket, стоимость услуг игрока оценивается в €450 тысяч.
Ранее News.ru сообщал, что экс-футболист московского ЦСКА захотел обратно в команду.