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Словацкий футболист захотел в «Спартак»

Aktuality.sk

спорт [ версия для печати ]

Словацкий полузащитник английского футбольного клуба «Вулверхэмптон» Кристиан Герц заявил, что был бы не против стать игроком московского «Спартака».

«Я хотел бы стать игроком „Спартака“ — великий клуб», — цитирует Герца SportAktuality.

Футболист отметил, что слышал об интересе со стороны «красно-белых» и читал об этом в Интернете. Но ничего более конкретного спортсмен сказать не может.

Словацкий 20-летний спортсмен выступает в текущем сезоне за «ДАК 1904» на правах аренды, сыграв 25 матчей и отметившись тремя голами. По данным портала Transfermarket, стоимость услуг игрока оценивается в €450 тысяч.

Ранее News.ru сообщал, что экс-футболист московского ЦСКА захотел обратно в команду.


#футбол #ФКспартак
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