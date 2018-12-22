Шипулин задумался о завершении карьеры до конца 2018 года

https://news.ru/storage/news/f2783f4dfeef13b7a5c454772cf94bc4/21a8b4b5-5599-40e6-aa23-b5e06c1c7456_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

Российский биатлонист Антон Шипулин готовит заявление после «Рождественской гонки», которая пройдёт 29 декабря.

По информации «Спорт-Экспресса», спортсмен объявит о завершении карьеры.

Имя Шипулина фигурировало в списке обвинённых в нарушении антидопинговых правил, который предоставила австрийская полиция в декабре 2018 года. На Олимпиаду в Пхёнчхан Шипулин не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). После этого он взял паузу, но осенью 2018-го вернулся к тренировкам.

Россиянин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке».

Шипулин восхитился сборной Франции по биатлону, писал News.ru.