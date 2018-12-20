Шипулин восхитился сборной Франции по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал выступление сборной Франции на этапах Кубка мира в текущем сезоне.
«Я смотрю за французской командой. Это просто фантастика! Лидер команды на первом этапе не проявил себя, тут же его подхватили другие ребята, которые были готовы», — сказал Шипулин Kalashnikov Media.
Спортсмен добавил, что также внимательно следит за немцами, которые показывают хорошие результаты.
Шипулин — олимпийский чемпион Сочи-2014. На данный момент спортсмен не выступает на этапах Кубка мира и готовится к «Рождественской гонке».
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