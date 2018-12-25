Шипулин понадеялся на сохранение золотой медали ОИ

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, высказался по поводу золотой медали Сочи-2014.

«Слежу за ситуацией вокруг сочинской медали, надеюсь, что её не отберут. Верю, что проба Устюгова была всё же чистой. Я пытался выходить с ним на связь, но большого разговора у нас не состоялось», — сказал Шипулин на пресс-конференции.