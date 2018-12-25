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Шипулин понадеялся на сохранение золотой медали ОИ

Антон Шипулин Сергей Лантюхов/News.ru

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, высказался по поводу золотой медали Сочи-2014.

«Слежу за ситуацией вокруг сочинской медали, надеюсь, что её не отберут. Верю, что проба Устюгова была всё же чистой. Я пытался выходить с ним на связь, но большого разговора у нас не состоялось», — сказал Шипулин на пресс-конференции.

Биатлонист Евгений Устюгов обвиняется в употреблении допинга. В эстафете Сочи-2014 Устюгов выступал вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Шипулиным.

Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин
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