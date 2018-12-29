Шипулин поделился ожиданиями от последней гонки в карьере

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Антон Шипулин

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин поделился ожиданиями от заключительного старта в своей карьере. Спортсмен примет участие в «Рождественской гонке».

«Это прежде всего „Рождественская гонка“, гонка перед Новым годом, у всех должно быть отличное настроение, люди должны быть уже не на работе, а готовиться к праздникам и просто получать удовольствие у экранов», — сказал биатлонист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шипулин добавил, что предстоящий старт — это не этапы Кубка мира, не чемпионаты мира и не Олимпийские игры. По его мнению, в «Рождественской гонке» может произойти всякое.

25 декабря 2018 года он объявил о завершении спортивной карьеры.

«Рождественская гонка» пройдёт в Гельзенкирхене (Германия) 29 декабря в 20:05 по московскому времени.