Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съёмках клипа на культовую песню британской группы Spice Girls «Wannabe». Проект запустил модный журнал Vogue.

Ссылкой на видео она поделилась в своём Twitter.

Yes filming this video was slightly embarrassing. But here it is. A little Spice Girls to start your day. https://t.co/OJf1F8d4mX