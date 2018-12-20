Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls

https://news.ru/storage/news/430082b7d78034b651205e381b107146/ea76f4a6-29c8-4e7c-9ff3-a0ec45e00156_850.jpg Xinhua/Global Look Press

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в съёмках клипа на культовую песню британской группы Spice Girls «Wannabe». Проект запустил модный журнал Vogue.

Ссылкой на видео она поделилась в своём Twitter.

«Да, на съёмках этого видео мы немного смущались. Но вот оно. Немножко Spice Girls вам в начале дня», — написала бывшая первая ракетка мира.

Yes filming this video was slightly embarrassing. But here it is. A little Spice Girls to start your day. https://t.co/OJf1F8d4mX — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 20 декабря 2018 г.

В активе Шараповой пять побед на турнирах серии «Большого шлема» и серебро Олимпиады в Лондоне-2012. В 2016 году она получила 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В начале 2017 года теннисистка вернулась на корт. К концу 2018-го она вошла в топ-30 мирового рейтинга.

Как писал News.ru, Кафельников отказался считать Шарапову россиянкой.