https://static.news.ru/photo/dda974a0-2e21-11ea-9f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tre Kronor/twitter.com

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой России.

По словам игрока, не только Россия должна бояться их сборной, но и все команды.

Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото, — сказал нападающий.

Густафссон, отметив мастерство российского вратаря, заявил, что Швеция забьёт больше России, сообщает «Чемпионат.com».

Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17:00 по московскому времени. В этот же день в другом полуфинале сыграют канадцы, разгромившие в четвертьфинале (6:1) словаков, и финны, с минимальным преимуществом (1:0) одолевшие американцев.

Накануне в заключительной игре 1/4 финала скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0.

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею Томас Монтен заявил, что его подопечные должны опасаться сборной России.