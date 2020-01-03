Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира с командой России.
По словам игрока, не только Россия должна бояться их сборной, но и все команды.
Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото, — сказал нападающий.
Густафссон, отметив мастерство российского вратаря, заявил, что Швеция забьёт больше России,
Матч Швеция — Россия начнётся 4 января в 17:00 по московскому времени. В этот же день в другом полуфинале сыграют канадцы, разгромившие в четвертьфинале (6:1) словаков, и финны, с минимальным преимуществом (1:0) одолевшие американцев.
Накануне в заключительной игре 1/4 финала скандинавы уверенно победили хозяев турнира — чехов — 5:0.
Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею Томас Монтен заявил, что его подопечные должны опасаться сборной России.
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