https://static.news.ru/photo/f83ad352-9b16-11e9-80c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MATHIAS BERGELD, via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная России досрочно стала победителем медального зачёта Европейских игр в Минске.

На данный момент у российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Второй в общем зачёте идёт команда Белоруссии (22-14-25).

На первых Европейских играх, которые прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку, Россия также заняла первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр во время телефонного разговора, а на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Лукашенко предложил обсудить важные вопросы совместно с Путиным, писал News.ru.