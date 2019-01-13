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Саночник из России победил на этапе Кубка мира

Семён Павличенко Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Семён Павличенко

спорт [ версия для печати ]

Российский саночник Семён Павличенко стал победителем шестого этапа Кубка мира в латвийской Сигулде. По сумме двух попыток Павличенко преодолел дистанцию за 1.36,074 минуты.

Серебро завоевал ещё один представитель России Александр Горбацевич (1.36,262). Замкнул тройку австриец Давид Гляйршер (1.36,338).

Павличенко — единственный чемпион мира в истории российского санного спорта (золото он завоевал в 2015 году), серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете, трёхкратный чемпион Европы в одиночных соревнованиях.

Этап Кубка мира по санному спорту проходит в латвийской Сигулде.

Елистратов стал третьим на ЧЕ по шорт-треку, писал News.ru.


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