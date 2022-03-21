«Русским не будут рады»: как спортсменов ненавидят за посещение Z-концерта

18 марта в «Лужниках» прошёл митинг-концерт, приуроченный к восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Несмотря на то что цифра 8 вроде как не является круглой, мероприятие получилось очень масштабным и собрало больше 200 тысяч человек. Среди них — с десяток прославленных российских бывших и действующих спортсменов. Рассказываем подробнее о том, кто конкретно засветился на митинге-концерте и как на это отреагировали западные атлеты.

Спортрота

Среди участников мероприятия был замечен трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, который ради митинга-концерта пропустил гонку раздельным стартом в Кировской области, двукратный победитель Игр пловец Евгений Рылов, знаменитые гимнастки и по совместительству сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины, олимпийские чемпионы Пекина в командных соревнованиях фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также серебряные призёры ОИ-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Помимо действующих, на митинге-концерте заметили прославленных атлетов прошлого: фигуристов Аделину Сотникову и Евгения Плющенко, лыжника Александра Легкова, гимнастку Светлану Хоркину и конькобежку Светлану Журову. Все вместе они взяли столько золотых медалей на Олимпиадах, что без калькулятора при подсчёте обойтись будет сложно.

Конечно, мероприятие в «Лужниках» не ограничилось празднованием годовщины присоединения Крыма. Из самого названия митинга-концерта «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» следовало, что отдельное внимание организаторы и выступающие планируют уделить поддержке руководства страны и армии в проведении спецоперации на Украине. Одним из ведущих гала-концерта стал голос российского биатлона Дмитрий Губерниев.

Навстречу хейту

Появление российских спортсменов, особенно действующих, в «Лужниках» предсказуемо вызвало бурную реакцию на Западе. Особенно почему-то среди биатлонистов. Достаточно жёстко высказался многократный олимпийский чемпион Тарьей Бё.

Не думаю, что они (спортсмены. — NEWS.ru) что-то поняли. Они жалуются на недопуск к соревнованиям и отстранение, но раз они не понимают и не дистанцируются от такого, то в моих глазах их возвращению не будут рады, — заявил норвежец в интервью NRK.

Тарьей Бё Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Критике россиян подверг и коллега Бё из Швеции Себастьян Самуэльссон. Он порассуждал о том, вынуждают ли спортсменов участвовать в таких мероприятих или они «сами настолько глупы, насколько кажутся». Швед также добавил, что видит маловероятным возвращение россиян в международный спорт. Отдельно от Самуэльссона досталось Губерниеву. Биатлонист обвинил его в работе на «российскую пропаганду», а также рассказал, что несколько раз давал интервью журналисту. Теперь по словам шведа, он не будет приближаться к комментатору.

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен и вовсе решил, что больше никогда не увидит Губерниева на международных стартах. Такую же судьбу он предрёк и остальным россиянам. Немного смягчить ситуацию попыталась норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд. На фоне остальных её заявление выглядит очень миролюбивым.

Прежде всего меня это шокировало. Там были люди, с которыми мы часто встречались и разговаривали. Но я не поменяла своего мнения о них, потому что не знаю, что ими двигало. Думаю, что лучше всего сначала лично поговорить с ними, — рассказала биатлонистка NRK.

Её соотечественник лыжник Крис Йесперсен был настроен менее философски. Он назвал происходящее безумием и посчитал правильным решение FIS не дать россиянам завершить сезон.

Дефицит хитрости

Понятно, что все отстранения россиян от международных стартов абсолютно незаконны и нарушают не только Олимпийскую хартию, но и все юридические нормы. Организации, дисквалифицируя атлетов из России, не могут никак это мотивировать, однако участие Большунова и компании в подобных мероприятиях также опровергает тезис «спорт — вне политики». Всё-таки в «Лужниках» её было очень много.

Конечно, атлеты имеют право на любую позицию, могут участвовать в каких угодно митингах и концертах, но в данный момент ради возвращения на международную арену, возможно, стоило бы действовать чуть хитрее.

Александр Большунов Liu Chan/XinHua/Global Look Press

Пример — Александр Овечкин, который сейчас феерит в НХЛ и бьёт рекорд за рекордом. Интересно, смог бы он продолжать это делать, если бы открыто выразил поддержку российским властям? А ведь несколько лет назад он стал основателем Putin Team — организации, состоящей из спортсменов и других публичных людей, поддерживающих главу государства. Неизвестно, как форвард на самом деле относится к происходящему, но 25 февраля он призвал прекратить боевые действия и отказался отвечать на вопрос, поддерживает ли он Путина. Национал-предателем на родине его никто не объявил, зато теперь он может радовать нас блестящей игрой в НХЛ.

Вряд ли кто-то критиковал бы и великого лыжника Большунова за то, что он бы побежал в «разделке» на соревнованиях «Олимпийцы России» вместо посещения митинга-концерта в «Лужниках». Как не порицали бы и гимнаста Ивана Куляка, если бы тот не стал клеить на грудь букву Z на церемонии награждения на этапе Кубка мира.

Подобные действия предсказуемо разжигают и без того обострившуюся обстановку вокруг российского спорта. Правда, неизвестно, какая стоит задача. Если престижные мировые турниры нас больше не интересуют, мы планируем развивать внутренние соревнования, а также устраивать альтернативные международные старты, то пришедшие в «Лужники» спортсмены всё делают правильно. Определённо посещение мероприятия зачтётся им и в том случае, если они захотят начать политическую карьеру.