«Рубин» выбрал место для тренировочных сборов

Футбольный клуб «Рубин» выбрал место на зимние тренировочные сборы. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Руководство команды приняло решение провести три сбора в Белеке (Турция). Первый тренировочный сбор состоится с 4 по 17 января. Второй начнётся 22 января и завершится 2 февраля. А третий пройдёт с 7 по 21 февраля. Планируется также проведение товарищеских матчей. Имена соперников «Рубина» пока неизвестны.
После первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
Ранее News.ru сообщал, что футбольный клуб «Спартак» проведёт четыре тренировочных сбора.