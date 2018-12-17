«Рубин» выбрал место для тренировочных сборов

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Футбольный клуб «Рубин» выбрал место на зимние тренировочные сборы. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Руководство команды приняло решение провести три сбора в Белеке (Турция). Первый тренировочный сбор состоится с 4 по 17 января. Второй начнётся 22 января и завершится 2 февраля. А третий пройдёт с 7 по 21 февраля. Планируется также проведение товарищеских матчей. Имена соперников «Рубина» пока неизвестны.

После первой части Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Ранее News.ru сообщал, что футбольный клуб «Спартак» проведёт четыре тренировочных сбора.