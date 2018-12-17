«Спартак» хочет провести четыре тренировочных сбора

https://news.ru/storage/news/d8740f46d938a2196bc88911fdb6892a/0321d1b9-9eda-45b9-b8c8-7c57cc601ef2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» зимой проведёт четыре тренировочных сбора. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Спортсмены выйдут из отпуска 8 января. В этот же день им проведут углублённый медицинский осмотр.

Первый сбор футболисты проведут в Дубае, где команда пробудет с 9 по 16 января. В последний день тренировочного сбора планируется проведение товарищеского матча. Соперник пока не определён. Второй сбор пройдёт в Катаре с 19 по 29 января. В рамках сбора футболисты сыграют на турнире «Кубок «Матч Премьер».

На третий сбор команда отправится в Белек (Турция), в рамках которого проведёт три товарищеские встречи. О месте и времени четвёртого сбора пока неизвестно.

News.ru ранее сообщал, что футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своём самочувствии после операции на ноге.