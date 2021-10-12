«Россия всегда виновата»: Вассерман высказался о решении WADA

Депутат Анатолий Вассерман высказался о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию московской антидопинговой лаборатории на проведение анализа крови спортсменов. Он считает, что агентство предвзято относится к России ещё со времён Олимпиады в Сочи, передают argumenti.ru.

Я считаю, что после Олимпиады в Сочи, которая прошла в 2014 году, WADA систематически демонстрирует свою ангажированность и откровенно доказывает, что Россия всегда виновата по той простой причине, что это... Россия, — выразил своё мнение Вассерман.

Вассерман пояснил, что большинство спортивных допингов являются «искусственными аналогами естественных для организма веществ» , а значит продукты распада у них одни и те же. Поэтому, добавил депутат, вероятность ошибки на допинг-тестах сейчас особенно велика.

Первоначально был установлен 10-летний срок годности образцов для допинг-проб. То есть исходили из того, что в течение этого времени ещё невозможно будет перепутать следы допинга с «естественной биохимией». Но ведь с тех пор, как установили этот срок, заметно возросла чувствительность многих методов химического анализа, и это привело к тому, что повысилась вероятность принять естественные вещества за запрещённые, — резюмировал он.

Ранее WADA отозвало аккредитацию московской лаборатории на анализ крови спортсменов. У лаборатории остаётся право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.