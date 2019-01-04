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Российским лыжникам пожелали выступить на ЧМ без флага

Сергей Красноухов/ТАСС

спорт [ версия для печати ]

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг прокомментировал ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), решение по восстановлению которого в правах будет принято 14–15 января 2019 года на заседании Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он привёл в пример российских лыжников, участие которых в чемпионате мира остаётся под вопросом.

«Я надеюсь, что русские лыжники будут участвовать в ЧМ-2019, но не под своим флагом. Туда могут поехать чистые спортсмены», — приводит его слова NRK.

Он добавил, что возможность отстранения российских спортсменов остаётся, так как московская лаборатория не соблюла сроки передачи данных WADA.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт с 20 февраля по 3 марта 2019 года в австрийском Зефельде.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам WADA все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории, однако условие выполнено не было.

Как писал News.ru, WADA призвали поторопиться с решением по РУСАДА.


#МОК #лыжи
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