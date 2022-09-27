Конькобежец случайно отрубил себе кончики пальцев во время колки дров Конькобежец Арефьев случайно отрубил себе кончики пальцев во время колки дров

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Артем Арефьев

Российский конькобежец Артем Арефьев случайно отрубил себе кончики пальцев во время колки дров, пишет Sports.ru. По словам спортсмена, это не помешает ему принять участие в первых стартах сезона в Коломне, которые запланированы на середину октября.

Мужчина отрубил себе кончик указательного и большого пальца, когда колол дрова для бани. Он с юмором заявил, что планировал ее растопить, поскольку ему «так не хватает тепла».

А я всего лишь хотел затопить баню на дровах, ведь мне так не хватает тепла. <...> 100% выступлю, если не будет никаких внештатных ситуаций по типу болезни, травмы, — подчеркнул Арефьев.

Ранее в Томске годовалому мальчику отрубило пальцы мясорубкой. Женщина, присматривавшая за ним, делала кабачковую икру, но в какой-то момент вышла за телефоном. В это время игравший на кухне ребенок засунул в прибор руку.

В августе этого года восьмилетний ребенок стал инвалидом после катания на водных лыжах на реке Ока. В мальчика влетел катер, винт которого отсек ему левую стопу и разрезал бедро.