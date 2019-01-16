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Сорвавший с соперника шлем россиянин избежал наказания

Евгений Дадонов (слева) Александр Демьянчук/ТАСС

Евгений Дадонов (слева)

спорт [ версия для печати ]

Российский хоккеист «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» едва не нарвался на драку с центрфорвардом команды соперника канадцем Максом Доми.

В середине третьего периода Доми упал на лёд в борьбе с соперником, а Дадонов проезжал мимо. Он коленом задел голову канадца, и с Доми слетел шлем. Доми тут же побежал выяснять отношения с Дадоновым, но был остановлен судьями. Россиянин избежал удаления.

Встреча проходила в Монреале и завершилась победой хозяев со счетом 5:1, причём автором одной из шайб стал Доми. Дадонов провёл на льду чуть больше 19 минут.

Дадонов выступает за «Флориду» с 2017 года. До этого он также представлял эту команду — с 2009 по 2011 год.

Как писал News.ru, обладатель Кубка Стэнли из «Колорадо» переехал в Новгород.


#НХЛ #ЕвгенийДадонов
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