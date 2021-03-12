Роднина одобрила решение CAS по «Катюше»

https://static.news.ru/photo/49822492-83f3-11eb-9046-96000091f725_660.jpg Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете использования сборной РФ песни «Катюша» на Олимпийских играх в Токио и Пекине прокомментировала трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она считает эту песню не подходящей для ОИ.

Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой, — цитирует спортсменку «Чемпионат.com».

Роднина добавила, что сборной России следует выступать на ОИ вообще без гимна. По её словам, чем больше отечественные спортсмены завоюют золотых наград, тем тоскливее будут проходить Игры.

Решение о запрете «Катюши» CAS объяснил тем, что в России эта песня является патриотической и содержит призыв к солдатам защищать Родину. Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал решение арбитража глупостью.

Летняя Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине состоятся 4–20 февраля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, свою точку зрения по этому вопросу выразил певец Лев Лещенко, с подачи которого ОКР и предложил использовать «Катюшу» в качестве гимна сборной РФ. Он расценил решение CAS как акцию невежества. Артист предложил российским спортсменам «наплевать» на запрет и петь «Катюшу» во время церемонии награждения. По его мнению, никто их за это не накажет.