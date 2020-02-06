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Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести свой вердикт по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту сената конгресса Соединённых Штатов.

Оно (решение — NEWS.ru), как мы понимаем, не будет вынесено вовремя, чтобы избежать дискредитации Игр в Токио этим летом, — цитирует его РИА Новости. Тайгарт, который не впервые выступает с...