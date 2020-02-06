Московский «Динамо» не сможет заявлять новых футболистов, пока не будет разрешён конфликт с нападающим Рамилем Шейдаевым, сообщает официальный
Отмечается, что контракт с футболистом был расторгнут без обоснованных причин.
Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Динамо-Москва» г. Москва в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Шейдаевым Р.Т, — говорится в сообщении.
Кроме того, РФС принял решение частично удовлетворить заявление Шейдаева о взыскании компенсации за расторжение трудового договора.
Ранее в интервью NEWS.ru бывший нападающий «Ливерпуля» и «Байера» Андрей Воронин рассказал, что ему было бы интересно поработать в московском «Динамо».
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