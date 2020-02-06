Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский «Динамо» не сможет заявлять новых футболистов, пока не будет разрешён конфликт с нападающим Рамилем Шейдаевым, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что контракт с футболистом был расторгнут без обоснованных причин.

Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Динамо-Москва» г. Москва в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Шейдаевым Р.Т, — говорится в сообщении.

Кроме того, РФС принял решение частично удовлетворить заявление Шейдаева о взыскании компенсации за расторжение трудового договора.

Ранее в интервью NEWS.ru бывший нападающий «Ливерпуля» и «Байера» Андрей Воронин рассказал, что ему было бы интересно поработать в московском «Динамо».

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