https://static.news.ru/photo/6c456fe8-19b4-11ea-b471-fa163e074e61_660.jpg Новый национальный стадион Фото: Natsuki Sakai/Natsuki Sakai/Aflo/Global Look Press

В Минспорте России заявили о готовности предоставить спортсменам из Белоруссии базы для подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Белорусским спортсменам было бы удобно тренироваться на российском Дальнем Востоке, так как регион находится рядом с Японией, по словам министра спорта и туризма страны Сергея Ковальчука.

Белоруссия от Токио находится очень далеко, и поэтому у нас много проблем, связанных с акклиматизацией, — сказал белорусский министр.

Минспорту Белоруссии нужно подготовить список российских баз, где хотели бы тренироваться их спортсмены, заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков на совместном заседании коллегий министерств спорта двух стран.

Всю поддержку мы окажем. Более того, мы поговорим с руководством регионов, чтобы они вам оказали всестороннюю поддержку, — добавил российский министр.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм в Токио и в Пекине.