Рекорд Нурмагомедова и борьба Нганну: итоги турнира UFC 270

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе француз Франсис Нганну одержал победу над соотечественником Сирилом Ганом и продлил серию побед до шести поединков. Бразилец Дейвесон Фигередо вернул титул чемпиона в наилегчайшем весе, одолев мексиканца Брэндона Морено, а россиянин Саид Нурмагомедов менее чем за 50 секунд «задушил» опытного американца. Рассказываем про главные события турнира UFC 270.

Рекордный Нурмагомедов

На турнире UFC 270 должны были принять участие трое россиян, и ни у одного из них не планировалось лёгкой прогулки. Однако до самого турнира добрался только один российский боец. Мовсар Евлоев и Алексей Олейник не смогли выступить по разным причинам.

Нурмагомедову достался Коди Стэманн — серьёзный соперник, хоть он и шёл на двух поражениях. Американец проигрывал только лучшим бойцам дивизиона, поэтому Саида ждала жёсткая проверка. Учитывая, что оба бойца предпочитают работать в стойке, ожидалась и красивая рубка.

Однако уже на первых секундах американец попытался совершить проход. Он поймал ногу Нурмагомедова, пытаясь свалить российского бойца. Саид быстро сориентировался и левой рукой обнял шею соперника.

Результат оказался неожиданным. Перевод всё же Стэманну удался, но россиянин использовал инерцию для кувырка, оказавшись сбоку, а не снизу. Он усилил давление на шею американца, и тот практически сразу постучал в знак поражения. Шла только 47-я секунда встречи.

Саид Нурмагомедов Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нурмагомедов не просто одержал самую быструю победу в UFC, но и самую быструю победу в карьере, улучшив предыдущее достижение на четыре секунды. Саид добился этого в нетипичной для себя манере — в борьбе. Теперь он должен войти в топ-15 лучших бойцов легчайшего дивизиона, а Стэманн, проигравший третий бой подряд, оказался под угрозой увольнения из UFC.

Всё только начинается

В соглавном поединке вечера был разыгран чемпионский титул в наилегчайшем дивизионе. Бразилец Дейвесон Фигередо и мексиканец Брэндон Морено встретились уже третий раз за три года. Причём никаких других боёв они не проводили, сделав остальных бойцов дивизиона зрителями собственного яркого противостояния.

Первая встреча завершилась вничью в 2020 году. Особым тот бой делает то, что бойцы вышли на него спустя менее чем полтора месяца после своих последних поединков. Встреча складывалась в пользу бразильского бойца, который на фоне усталости несколько раз ударил в пах соперника, за что был наказан снятием одного очка. В результате — ничья.

Второй бой, казалось бы, поставил точку в этом противоборстве, потому что в третьем раунде Морено одержал победу, выполнив удушающий приём. Поэтому изначально новым соперником мексиканца значился Алехандре Пантожи, но бразилец получил травму. В итоге противостояние Фигередо и Морено переросло в трилогию.

Бразилец Дейвесон Фигередо и мексиканец Брэндон Морено Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

И на этот раз бой оказался не менее зрелищным, чем предыдущие встречи. Поединок изобиловал массой атакующих моментов, и победителя каждого раунда, за исключением четвёртого, можно было определить с большим трудом. В предпоследнем раунде Фигередо сумел оформить нокдаун. И именно он одержал победу на судейских карточках: 48-47, 48-47, 48-47. Однако это решение болельщики встретили свистом.

Чемпион есть чемпион

Про главный бой вечера эксперты говорили, что либо Франсис Нганну победит нокаутом в стартовых раундах, либо судейским решением бой возьмёт Сирил Ган. Однако встреча пошла совершенно по иному сценарию.

В стартовых раундах именно Ган выглядел лучше. Он заметно превосходил в скорости своего оппонента. Сирил наносил много ударов ногами, действуя разнообразно. Он чередовал удары по корпусу, голове и ногам соперника. При этом претендент держал удобную для себя дистанцию, а Нганну практически не отметился в атаке.

В похожем ключе прошёл и второй раунд. В нём могло показаться, что Ган окончательно завладел преимуществом. Франсис попросту ходил за соперником по октагону, практически не включал удары и к тому же тяжело дышал.

Затем чемпион сумел повернуть ход поединка в свою пользу. В третьем раунде трижды перевёл Сирила в партер. Причём визуально — очень легко. Франсис не был активен в борьбе, но взял раунд за счёт контроля и тейкдаунов.

Чемпион понял, что защита от проходов у его соперника оставляет желать лучшего, и продолжил давить на ахиллесову пяту своего соотечественника. Однако уже в пятом раунде именно Сирил сделал успешный перевод. Казалось, что у обладателя пояса возникнут большие проблемы, но вновь дали о себе знать пробелы Гана в борьбе. При попытке Сирила выйти в фулл-маунт Нганну опрокинул претендента и уже сам оказался сверху. Ган отчаянно пытался провести болевой приём на пятку соперника, но Франсис даже виду не подал, что действия оппонента доставляют ему хотя бы малейший дискомфорт, и следующие две минуты он был в доминирующем положении.

Сирил Ган Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трактовать пятый раунд можно было как угодно, но Ган совершенно точно не наработал на чемпионский пояс, поскольку проявил абсолютную беспомощность в борьбе против базового боксёра. Впрочем, это не сильно скажется на его позициях в рейтинге UFC, поскольку если ранее Франсис побеждал в октагоне, он всегда делал это досрочно. А тут пришлось пройти всю дистанцию.

Теперь у него сложилась патовая ситуация с руководством UFC. Нганну неоднократно заявлял о нежелании проводить бои за суммы порядка $500 тысяч, но победа в этом поединке автоматически продлила ему контракт. Определённо в этой ситуации стоит найти компромисс, потому что соперников для француза в UFC хватает с лихвой. И контракт на улучшенных условиях может оказаться выгодным для всех.