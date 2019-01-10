USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,292 $   Brent60.28 $ Bitcoin3,820.78 $
МОСКВА-10°C12:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Рейнгольд распёк покинувших «Спартак» футболистов

Александр Самедов Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Самедов

спорт [ версия для печати ]

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды ряда футболистов.

«Красно-белые» расстались с Александром Самедовым, Романом Ерёменко, Ивелином Поповым, Марко Петковичем, а в аренду в «Крылья Советов» отправились Джано Ананидзе и Артём Тимофеев.

По мнению Рейнгольда, тренерский штаб принял верное решение, расторгнув контракты с одними и отправив в аренду других игроков. Единственное, с чем не совсем согласился Рейнгольд, так это с уходом Попова. Он подчеркнул, что игроку «немало лет» и ему нужно «активно продолжать карьеру, чтобы кормить семью».

«А так, все по делу, ротация должна быть. Люди, с которыми „Спартак“ расстался, не подходят команде по мастерству. Нет вопросов. Всё верно», — цитирует его «Советский спорт».

Самедов также заключил контракт с самарской командой. Будущее Ерёменко, Попова и Петковича должно проясниться в ближайшее время.

Как писал News.ru, Попов ушёл из «Спартака».


#футбол #Спартак
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 11:11, 10 января 2019
Спешившие на помощь игроку врачи переехали ему ногу
спорт 09:54, 10 января 2019
ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева
спорт 08:46, 10 января 2019
Агент назвал условие ухода Головина из «Монако»
Лента новостей
экономика 12:53
ЦБ понизил курс доллара и повысил курс евро
в мире 12:46
Китаец продал почку ради нового iPhone
экономика 12:44
Банки ответят за ухудшение условий по уже открытым вкладам
происшествия 12:44
Тушинский тоннель перекрыт из-за прорыва дамбы
технологии 12:43
Tesla прекратит продажи дешёвых Model S и X
Другие новости
спорт 12:35
Российские теннисистки узнали соперниц на Australian Open
спорт 12:02
Карякин захотел реванша у Карлсена
спорт 11:42
Хорват из ЦСКА приехал в Дагестан и удивился
спорт 11:33
Немецкий экзамен для российского гандбола
Мужская национальная сборная на пути к возвращению в элиту
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top