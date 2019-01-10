Рейнгольд распёк покинувших «Спартак» футболистов

https://news.ru/storage/news/1166d6f6261042363d407e1ec65ae8ec/c255f52c-6a65-4d37-984e-93355f1b592e_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Александр Самедов

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды ряда футболистов.

«Красно-белые» расстались с Александром Самедовым, Романом Ерёменко, Ивелином Поповым, Марко Петковичем, а в аренду в «Крылья Советов» отправились Джано Ананидзе и Артём Тимофеев.

По мнению Рейнгольда, тренерский штаб принял верное решение, расторгнув контракты с одними и отправив в аренду других игроков. Единственное, с чем не совсем согласился Рейнгольд, так это с уходом Попова. Он подчеркнул, что игроку «немало лет» и ему нужно «активно продолжать карьеру, чтобы кормить семью».

«А так, все по делу, ротация должна быть. Люди, с которыми „Спартак“ расстался, не подходят команде по мастерству. Нет вопросов. Всё верно», — цитирует его «Советский спорт».

Самедов также заключил контракт с самарской командой. Будущее Ерёменко, Попова и Петковича должно проясниться в ближайшее время.

Как писал News.ru, Попов ушёл из «Спартака».