Рейнгольд распёк покинувших «Спартак» футболистов

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды ряда футболистов.
«Красно-белые» расстались с Александром Самедовым, Романом Ерёменко, Ивелином Поповым, Марко Петковичем, а в аренду в «Крылья Советов» отправились Джано Ананидзе и Артём Тимофеев.
По мнению Рейнгольда, тренерский штаб принял верное решение, расторгнув контракты с одними и отправив в аренду других игроков. Единственное, с чем не совсем согласился Рейнгольд, так это с уходом Попова. Он подчеркнул, что игроку «немало лет» и ему нужно «активно продолжать карьеру, чтобы кормить семью».
«А так, все по делу, ротация должна быть. Люди, с которыми „Спартак“ расстался, не подходят команде по мастерству. Нет вопросов. Всё верно», — цитирует его «Советский спорт».
Самедов также заключил контракт с самарской командой. Будущее Ерёменко, Попова и Петковича должно проясниться в ближайшее время.
Как писал News.ru, Попов ушёл из «Спартака».