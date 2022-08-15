Возможно, в России регби пока нет раскручен, как в Великобритании, но и у нас этот вид спорта развивается динамичнее многих других. Еще недавно интерес к регби стремился к нулю, а сейчас стадионы заполняются и все больше людей начинает разбираться и следить за тем, что там происходит.

В воскресенье, 14 августа, мы съездили на принципиальный матч и с помощью фотографий попробовали передать вам его атмосферу. В рамках пятого тура PARI чемпионата России «Слава» в гостях проиграла «Динамо», несмотря на то что во втором тайме имела явне преимущество. Встреча закончилась со счетом 26:20.

Игроки «Славы» во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Игроки «Славы» во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Игрок «Динамо» радуются победе после окончания пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Игрок «Динамо» радуются победе после окончания пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Игроки «Динамо» радуются победе после окончания пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Игроки «Динамо» радуются победе после окончания пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Игроки «Динамо» во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Игроки «Динамо» во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Игрок «Слава» во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Игрок «Слава» во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Болельщики во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Болельщики во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время 5-го тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Болельщики во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Болельщики во время пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»