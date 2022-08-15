Денис Бочаров

Регби — сила: яркий отчёт с центрального матча чемпионата России Один из самых брутальных видов спорта может быть красивым, пример — матч «Славы» и «Динамо»

15 августа 2022 в 14:15

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Команда «Динамо» перед началом пятого тура PARI чемпионата России по регби между командами «Слава» и «Динамо»