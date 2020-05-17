Раскритиковавшая Тутберидзе фигуристка ответила на осуждение Тарасовой

Фигуристка из Финляндии Киира Корпи, которая назвала методы тренера Этери Тутберидзе «бесчеловечными», а группу наставника «фабрикой», ответила на критику Татьяны Тарасовой в свой адрес.
Хорошо, что я не понимаю по-русски, — заявила спортсменка.
Корпи подчеркнула, что некоторые люди в РФ, включая Тарасову, были разочарованы высказываниями финки о Тутберидзе. Однако, заметила фигуристка, были и те, кто поблагодарил её за произнесённые слова,
Как ранее писал NEWS.ru, Тарасова прокомментировала заявление Корпи, что методы работы Тутберидзе стали «признаком бесчеловечного направления» в фигурном катании.
По её мнению, финка не просидела и недели занятий у наставника, поэтому она ничего не может знать о системе тренировок Тутберидзе.
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