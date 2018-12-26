Пойманный на кокаине игрок «Спартака» может сменить клуб

https://news.ru/storage/news/ab2113c1a00327cd37e884dd33ca12a6/b8b794cd-5412-44a1-8fd0-c8dae7dcef1f_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок ФК «Спартак» Роман Ерёменко

Полузащитник московского «Спартака» финн Роман Ерёменко может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Sport24.

Ерёменко известен скандалом с дисквалификацией из-за приёма кокаина. Инцидент произошёл, когда игрок выступал за московский ЦСКА. По окончании контракта армейцы не стали продолжать сотрудничество с футболистом, и он перешёл в стан «красно-белых».

В текущем сезоне Ерёменко провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. Долгое время он восстанавливался после травмы, полученной в начале ноября.

Ранее Ерёменко выступал также за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». До 2016 года он регулярно вызывался в сборную Финляндии.

Как писал News.ru, игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина.