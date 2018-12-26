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Пойманный на кокаине игрок «Спартака» может сменить клуб

Игрок ФК «Спартак» Роман Ерёменко Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок ФК «Спартак» Роман Ерёменко

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник московского «Спартака» финн Роман Ерёменко может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает Sport24.

Ерёменко известен скандалом с дисквалификацией из-за приёма кокаина. Инцидент произошёл, когда игрок выступал за московский ЦСКА. По окончании контракта армейцы не стали продолжать сотрудничество с футболистом, и он перешёл в стан «красно-белых».

В текущем сезоне Ерёменко провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. Долгое время он восстанавливался после травмы, полученной в начале ноября.

Ранее Ерёменко выступал также за казанский «Рубин» и киевское «Динамо». До 2016 года он регулярно вызывался в сборную Финляндии.

Как писал News.ru, игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина.


#Спартак #РоманЕременко
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