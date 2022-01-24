Погиб Майкель Фалькао: единственный боец, побеждавший Минеева

В Бразилии погиб бывший боец UFC и победитель турнира Bellator Майкель Фалькао. 40-летний спортсмен был доставлен в больницу с двумя ножевыми ранениями. Фалькао неоднократно выступал в России, а свою самую значимую победу одержал в поединке против Владимира Минеева, для которого это поражение остаётся единственным в карьере. Рассказываем о произошедшем и карьере бойца.

Что случилось?

В ночь на 23 января в больницу бразильского города Пелотас был доставлен боец ММА Майкель Фалькао. 40-летний спортсмен получил два ножевых ранения в живот. Его обнаружила военная бригада, которая готовилась к раздаче напитков, недалеко от местного бара.

Спортсмена доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. По информации Diário Popular, он скончался не приходя в сознание. Издание отмечает, что это первое убийство в городе, зарегистрированное в 2022 году.

У нас нет ни одного свидетеля убийства. Также нам неизвестны мотивы преступления. Рядом с телом убитого были обнаружены осколки разбитых бутылок. Мы предполагаем, что его зарезали, — сказал полицейский Феликс Рафанья.

В данный момент полиция расследует обстоятельства смерти бойца.

Тренер Жоао Феррейра отметил, что спортсмен не всегда умел правильно выбирать друзей, что приводило к неприятностям.

У него было большое сердце, что он мне несколько раз доказал. Когда я приехал в Куритибу, и поселился в его доме, мне не хватало денег на еду. Он всегда предлагал её мне. Я отвечал: «Нет, Майкель, ты должен тренироваться, я справлюсь». И он немного злился на это. Он был отличным парнем, когда его окружали хорошие люди, но, к сожалению, иногда в жизни появляются персонажи, которых я не могу назвать друзьями. Они сбивают человека с намеченной цели, а Майкель не знал, как от таких людей уйти, — сказал Феррейра.

Неудачный заход в UFC

Карьера бразильца в ММА очень неплохо стартовала, хотя Фалькао дважды перед попаданием в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проиграл Фабио Мальдонадо, бойцу, который в будущем закончит вничью бой с Фёдором Емельяненко.

В дебютном поединке в UFC бразилец победил Джеральда Харриса единогласным решением судей (29:28, 29:28 и 29:28), но этот бой оказался единственным для него в организации. Стоит отметить, что встреча имела скандальный оттенок. В конце первого раунда Фалькао поймал оппонента на удушающий приём. По мнению президента UFC Дэйны Уайта Майкель мог завершить бой досрочно, но соперника спасла сирена, прозвучавшая за пять секунд до окончания раунда.

Майкель Фалькао maiquel_falcao/instagram.com

Это дорого обошлось обоим бойцам. На фоне усталости они не предпринимали никаких активных действий в третьем раунде, и завершили встречу под гул зрителей. В результате UFC не стал продлевать контракт с Харрисом, хотя он выиграл три предыдущих боя.

Ожидалось, что следующий поединок Фалькао проведет против Алессио Сакары, но бразилец снялся с боя из-за травмы. Тогда ему назначили встречу с Томом Лоулором на август 2011 года, а вскоре спортсмена уволили.

Причина — Фалькао признали виновным по делу о нападении на женщину в 2002 году.

Изнасиловал, ударил женщину или сделал что-то в этом роде, ты немедленно исключаешься из состава. Не имеет значения, являешься ли ты победителем, чемпионом или кем-то ещё. Ты исключаешься. Держите руки подальше от женщин, — сказал Уайт

Спортсмен был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения, но после 8 месяцев приговора он был переведён под домашний арест.

Новый скандал

Через два года Фалькао подписал контракт с Bellator и выиграл Гран-при средневесов, в ходе которого победил Вячеслава Василевского. Бразилец получил поединок с чемпионом организации Александром Шлеменко и проиграл его, пропустив удар по печени.

Он планировал продолжить выступления в Bellator, но оказался фигурантом нового, более громкого скандала. 32-летний Майкель и его друг, 22-летний боец ММА Кауе Мена ввязались в драку на заправочной станции в Бразилии. Зачинщиком драки стал Фалькао, который домогался до молодой девушки и отправил в нокаут мужчину, попытавшегося её защитить.

Спортсмены попытались скрыться, но уже на улице их встретили три человека, вооруженные палками. Ими оказались друзья пострадавших. В результате новой драки Фалькао отделался несколькими незначительными повреждениями, а Мена был нокаутирован. Его настолько сильно избили, когда он находился в бессознательном состоянии, что был вынужден завершить спортивную карьеру.

Когда этот эпизод получил огласку, Фалькао был уволен из Bellator, а также отчислен из команды Renovação Fight Team. По версии самого бойца, он ударил девушку после того как она оскорбила его на расовой почве.

Россия, Минеев, реванш

Скандалы вынудили Фалькао выступать в небольших организациях. До встречи с Минеевым он трижды дрался в России, победив Артура Гусейнова, а также проиграв Рамазану Эмеев и Вячеславу Василевскому в реванше.

В 2016 году произошла памятная встреча с Владимиром Минеевым, в которой российский боец потерпел единственное поражение в карьере, но стоит отметить, что на этот поединок Фалькао вышел с перевесом в шесть килограмм. Россиянин выглядел лучше соперника в стартовые пять минут, но затем преимуществом завладел бразилец, доведший встречу до победы большинством голосов судей.

В следующем году бойцы второй раз оказались в клетке. На этот раз вся дистанция боя была под контролем Минеева. На исходе второй минуты первого раунда Владимир нанёс мощный удар по печени, в результате которого Фалькао «сложился пополам». Далее был театр одного актёра, а именно рефери Дениса Сивопляса, работу которого американские коллеги назвали «позором».

Почти две минуты Минеев избивал соперника, который в определённые моменты выглядел просто беспомощно.

Даже, если бы я хотел, то я не смог бы выразить это словами. Я критикую себя даже за один или два лишних удара, позволенных нанести бойцу. Это позор, — сказал Марк Годдард.

Перед этим поединком карьера Фалькао уже шла на спад, а дальше падение продолжилось в стремительном пике. Майкель провёл еще десять поединков, в которых потерпел восемь поражений. Последний раз он выходил в клетку в Сочи против Сергея Романова в 2019 году, проиграв в первом раунде.