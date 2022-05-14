Поднять паруса: как прошло открытие яхтенного сезона в Пестово

Tenzor Sailing Club в Пестово / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

14 мая состоялось торжественное открытие яхт-клуба Tenzor Sailing Club и яхтенного сезона в подмосковном посёлке Пестово. В акватории Пестовского водохранилища будет регулярно проходить серия любительских регат «Кубок Пестово».

Tenzor Sailing Club подготовил для членов клуба и гостей разнообразные яхтенные услуги и активности. Среди них обучение в парусной академии Tenzor Sailing Academy, проведение спортивных и корпоративных регат любого уровня, частных и корпоративных проектов под ключ, организация индивидуальных программ тренировок и мастер-классов.

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