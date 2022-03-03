Победы, травмы и побеги: печальная история фигуристки Косторной

Пока вся новостная повестка, в том числе и спортивная, забита связанными с событиями на Украине новостями, в российском фигурном катании произошёл очередной громкий переход. Алёна Косторная, год назад вернувшаяся в группу Этери Тутберидзе, снова сменила тренера. Рассказываем подробнее о карьере талантливой россиянки, которая пока не очень складывается.

Выходное пособие

Об уходе из группы Тутберидзе сообщила сама Косторная. Она подчеркнула, что расставание произошло не по её инициативе, так решила тренер. Теперь спортсменка будет тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

Пока болельщики ломали голову над тем, что могло заставить Тутберидзе отчислить некогда топовую спортсменку, о расставании высказался хореограф Алексей Железняков, известный любовью к ярким комментариям.

Нужно работать, не важен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте. Если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто, — такой неутешительный итог подвёл Железняков.

Более сдержанной в оценках была Татьяна Тарасова. Она отметила, что у Косторной что-то не сложилось с Тутберидзе, а также отметила высокую конкуренцию в группе специалиста. По словам Тарасовой, фигуристка сама очень просилась к Буяновой, предварительно между спортсменкой и тренером достигнута договорённость поработать как минимум до лета.

Буянова — топовый специалист, воспитавший первую российскую олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Под её руководством также тренировались Максим Ковтун, Мария Сотскова, Артур Даниелян. В последнее время специалист ушла в тень, как, впрочем, и сама Косторная. Возможно, совместное сотрудничество поможет обеим сделать шаг в сторону ренессанса.

Алёна Косторная Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Привычка уходить

Косторная уходит от Тутберидзе во второй раз в карьере. Впервые это произошло летом 2020 года после окончания первой мощной волны коронавируса. По словам тренера Даниила Глейхенгауза, спортсменка начала проявлять недовольство и плохо тренироваться, после чего объявила об уходе в академию Плющенко. Позже Косторная рассказала, что ей не нравилось присутствие большого количества спортсменок на льду во время её тренировок, а также поставленная ей новая короткая программа.

Переход состоялся уже после закрытия трансферного окна, так что Косторная ещё какое-то время представляла «Самбо-70». В академии Плющенко её взял под крыло тренер Сергей Розанов, которого она знала ещё по «Хрустальному». Спортсменке поставили новые программы, которые она пыталась демонстрировать на соревнованиях.

Роман с Плющенко продлился недолго. Уже в начале марта 2021-го спортсменку заметили на территории «Самбо-70», куда она пришла для разговора с Тутберидзе. Косторная попросилась обратно, и возвращение состоялось, правда, тренер поставила несколько условий.

Во-первых, для Косторной был установлен испытательный срок до конца сезона. Во-вторых, спортсменка пообещала больше не спорить с тренерами по поводу процесса подготовки и количества находящихся с ней на льду спортсменов. Но совсем без скандалов не обошлось: Косторной предъявила финансовые претензии академия Плющенко. Сообщалось, что там хотят компенсировать затраты на подготовку спортсменки и постановку ей программ. Позже всё утихло. Как решился финансовый вопрос, неизвестно.

Поездка с ярмарки

Последний раз Косторная демонстрировала стабильно высокие результаты в сезоне-2019/20, тогда она победила и на нескольких этапах, и в финале Гран-при, а также взяла пока главный трофей в своей карьере — золото чемпионата Европы. Тогда многие восхищались спортсменкой и прочили ей славную карьеру, однако всё пошло кувырком с отмены ЧМ-2020 из-за коронавируса. Там Косторная точно боролась бы за золото.

Переход к Плющенко тоже ничего не дал Косторной в плане спортивных результатов. Средние выступления на внутренних и международных соревнованиях не позволили ей квалифицироваться на чемпионат мира — 2021, а побороться за путёвку на Олимпиаду-2022 россиянка не смогла из-за травмы: накануне чемпионата России спортсменка сломала руку и, по сути, досрочно завершила сезон.

В феврале Косторная рассказала о рецидиве травмы, а через пару недель покинула группу Тутберидзе. Сейчас в сборной России на международных соревнованиях блещут другие фигуристки, правда, с недавних пор наших спортсменов изолировали от мирового спорта. В любом случае Косторной будет архисложно выйти на лидирующие позиции в стране. Спортсменке очень бы помогло поднятие возрастного ценза, о котором так много говорится в последнее время.