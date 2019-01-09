Песков: понимание с WADA достигнуто

https://news.ru/storage/news/87e10b9db32c0f596b9c13e5d03a3cb2/8ba494d6-c469-49f3-b2e7-67e3123e0af1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о работе представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) по получению данных московской антидопинговой лаборатории.

«По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», — приводит слова Пескова ТАСС.

Как отметил Песков, данные были готовы к передаче WADA ещё в прошлый визит. Однако в предыдущий раз возникли «рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передаётся, как и так далее». Он добавил, что это были вопросы логистики, а не субстанции, пишет ФАН.

Эксперты WADA прибыли в Москву 9 января для получения баз данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона должна была передать данные московской антидопинговой лаборатории экспертам WADA до 31 декабря 2018 года. Но данные не были переданы из-за проблем с сертификацией оборудования.

Комитет по соответствию WADA рассмотрит вопрос о восстановлении РУСАДА 14−15 января.

Ранее News.ru сообщал, что адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден резко отреагировал на заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец.