Исполнительный директор оргкомитета летних Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто заявил, что обеспокоен распространением коронавируса.
Мы очень разочарованы тем, что распространение заразного коронавируса может оказать негативное влияние перед Играми, — цитирует Муто AP.
Он выразил надежду на то, что вирус будет побеждён как можно скорее.
Ранее NEWS.ru писал, что оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.
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