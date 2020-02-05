https://static.news.ru/photo/3afb55d6-481e-11ea-9507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор оргкомитета летних Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто заявил, что обеспокоен распространением коронавируса.

Мы очень разочарованы тем, что распространение заразного коронавируса может оказать негативное влияние перед Играми, — цитирует Муто AP.

Он выразил надежду на то, что вирус будет побеждён как можно скорее.

Ранее NEWS.ru писал, что оргкомитет зимних Олимпийских игр — 2022 отменил церемонию старта обратного отсчёта до соревнований, которая должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.